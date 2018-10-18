Лидеры ЕС после саммита пошли пить пиво

Некоторые лидеры Евросоюза после завершения переговоров по Brexit направились в ресторан пить пиво, сообщил премьер Люксембурга Ксавье Беттель.

«Да, было очень хорошо, была картошка фри и пиво, мы же в Брюсселе, было мило», – цитирует РИА «Новости» ответ Беттеля на просьбу журналистов подтвердить информацию о том, что лидеры ЕС ходили пить пиво.

Он отметил, что очень важно иметь возможность разговаривать после переговоров. «Потому что человеческие отношения порой очень важны», – сказал он.



Между тем источник в кулуарах саммита рассказал, что «вопрос санкций против России точно не в повестке дня нынешнего саммита ЕС».

Ранее в четверг стало известно, что премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и лидерам остальных стран Евросоюза по итогам саммита ЕС не удалось достичь прорыва в переговорах по условиям Brexit. Идет работа по подготовке сценария Brexit без достижения соглашения.

До этого стало известно, что Евросоюз предложил Британии остаться в Таможенном союзе ЕС на неопределенный срок.