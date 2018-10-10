Британии предложили остаться в Таможенном союзе ЕС на неопределенный срок

Европейский союз «в качестве жеста доброй воли» предложил Великобритании продлить срок пребывания в Таможенном союзе ЕС, по окончании переходного периода после Brexit, который должен завершиться в конце 2020 года, сообщило германское издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Из доклада германского правительства по итогам очередного раунда переговоров между Еврокомиссией и правительством Великобритании по Brexit следует, что ЕК заявила о возможности продления переходного периода «в качестве жеста доброй воли» в отношении Великобритании, передает ТАСС.

Кроме того, согласно документу, Еврокомиссия готова допустить сохранение Великобритании на европейском едином рынке на период переговоров.

Издание не уточняет, до какого срока предлагается продлить пребывание Британии в Таможенном союзе и на едином рынке ЕС.

При этом, по мнению Еврокомиссии, продление переходного периода позволит обеим сторонам прояснить свои позиции.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о планах главы британского правительства Терезы Мэй пойти на новые уступки ЕС по Brexit.

Отметим, по словам экс-главы МИД Соединенного Королевства Бориса Джонсона, переговоры с ЕС оказались для Британии выбором между развалом и порабощением.