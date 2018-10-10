Переговоры с ЕС оказались для Британии выбором между развалом и порабощением

ЕС относится к Великобритании с «неприкрытым пренебрежением», заявил экс-глава британского МИДа Борис Джонсон.

Джонсон в авторской статье в Telegraph заявил, что ЕС хочет «поменять конституционные договоренности Великобритании», предлагает «выбор между развалом и порабощением» страны. Лондону предлагается выбрать «между двумя утонченно неловкими вариантами унижения»: будет ли ЕС относиться как к экономической колонии к Северной Ирландии или ко всей Великобритании.

Бывший министр сравнил переговоры с шахматной партией, где «шахматисты победоносно окружают» короля и королеву, передает РИА «Новости».

Джонсон призвал отказаться от неправильного выбора, не соглашаться на границу в Ирландском море и таможенные проверки между Великобританией и Северной Ирландией. Он подчеркнул, что согласие на свободную границу с Ирландией превратилось в «способ сорвать Brexit», хотя Лондону обещали «никогда не апеллировать» к данному вопросу.

Согласие Великобритании остаться в составе «таможенной территории» ЕС делает из страны «департамент Франции», заявил экс-министр, добавив, что «Великобритания будет находиться за пределами ЕС», но при этом ЕС будет управлять страной.

В воскресенье сообщалось, что Брюссель и Лондон достигли соглашения об основных параметрах выхода Великобритании из Евросоюза. Главный переговорщик от Евросоюза по Brexit Мишель Барнье позднее заявил, что некоторые важные вопросы по отделению Британии от ЕС решить пока не удалось.