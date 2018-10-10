Саммит ЕС по Brexit завершился безрезультатно

По словам дипломатического источника, премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и лидерам остальных стран Евросоюза по итогам саммита ЕС не удалось достичь прорыва в переговорах по условиям Brexit.

«Прорыва нет. Лидеры завершили дискуссии, договорившись продолжить консультации в течение следующих недель», – сообщил источник.

Более того, по словам источника, «саммит констатировал серьезные проблемы» на пути достижения соглашения с Великобританией, передает ТАСС.

Так, по информации другого источника в Совете ЕС, Брюссель и Лондон в ходе переговоров не смогли даже договориться о дате проведения следующего внеочередного саммита, который предполагалось провести 17-18 ноября.

«Только если главный переговорщик ЕС Мишель Барнье сообщит, что достигнут существенный прогресс, который может позволить выйти на сделку, мы готовы созывать экстренную встречу», – подчеркнул источник в Совете ЕС.

Премьер Нидерландов Марк Рютте, покидая безрезультатно завершившийся саммит по Brexit, заявил, что ЕС готовится к выходу Великобритании из сообщества без соглашения.

«Лидеры работают над подготовкой сценария Brexit без достижения соглашения», – сказал Рютте, выразив надежду, «что этого не произойдет». «Я сохраняю осторожный оптимизм, но мы не можем поступиться вопросом о границе Ирландии и не можем поставить под угрозу единый рынок Евросоюза, где живут 400 млн человек», – заявил политик.

Канцлер Австрии Себастьян Курц в свою очередь заявил, что Тереза Мэй не смогла предложить новых подходов касательно сделки по Brexit, выразив надежду на достижение сделки по Brexit «в течение ближайших месяцев».

Напомним, накануне стало известно, что Евросоюз предложил Британии остаться в Таможенном союзе ЕС на неопределенный срок.

Отметим, по словам бывшего министра иностранных дел Соединенного Королевства Бориса Джонсона, переговоры с Евросоюзом оказались для Британии выбором между развалом и порабощением.