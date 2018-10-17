Нурмагомедов поддержал пострадавших в Керчи

Российский боец Хабиб Нурмагомедов разместил в социальных сетях пост поддержки, посвященный трагедии в Керчи.

«Керчь, мы с тобой», – разместил Нурмагомедов пост в своем аккаунте Instagram.

Напомним, студент керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил в учебном заведении стрельбу и взорвал бомбу. В результате погибли 19 человек, а еще около 50 были ранены.

Тело нападавшего нашли на территории колледжа. Предположительно, он покончил жизнь самоубийством. Уголовное дело переквалифицировано со статьи «Теракт» на статью «Убийство».

Убегающие из здания колледжа студентки попали на видео. Также опубликованы кадры с клубами дыма после взрыва и звуками выстрелов.