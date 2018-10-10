В Раде высмеяли версию о причастности России ко взрывам на арсеналах

Лидер украинской партии «За жизнь» Вадим Рабинович пошутил, что если четыре последних арсенала, находящихся в «зоне риска», будут уничтожены, то придется вооружаться вилами.

«У нас есть еще четыре арсенала, которые находятся в зоне риска. Пожалуйста, охраняйте то, что осталось у нашей страны, а то опять прилетят какие-нибудь «дроны», и мы с вами с вилами вообще останемся», – сказал Рабинович, передает РИА «Новости».

Также депутат высмеял заявления о якобы причастности России ко взрывам на украинских арсеналах. Он отметил, что сразу после инцидента под Черниговом было рассмотрено только две версии – российские беспилотники и диверсанты.

«Ну неужели мы настолько не верим сами себе, настолько себя не уважаем, чтобы каждый раз сказать, что мы слепые, глухие, что в стране ни один человек не смог увидеть эти беспилотники, что все службы не могли поймать ни одного диверсанта и даже следов их найти?», – отметил Рабинович.

Последний эпизод со взорванным арсеналом на Украине произошел 9 октября на территории Черниговской области.

Ранее подобные инциденты происходили в Донецкой области, в Балакее Харьковской области и в поселке Калиновка Винницкой области.