В аэропорту Казани возобновили прием и выпуск самолетов

Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск самолетов в Казани

Tекст: Александра Юдина

Уточняется, что аэропорт Казани возобновил прием и выпуск воздушных судов после временных ограничений, вызванных атакой беспилотников, передает ТАСС.

По данным казанского авиаузла, рейсы из Екатеринбурга, Кемерово, Душанбе и Улан-Удэ были перенаправлены на запасные аэродромы в Екатеринбург, Ульяновск и Самару.

В настоящее время в казанском аэропорту задерживаются вылеты шести рейсов, а прилет 11 авиарейсов перенесен.Пассажирам задержанных рейсов предоставили напитки и питание в соответствии с федеральными авиационными правилами. Для пассажиров с детьми работают комнаты матери и ребенка.

Между тем, по данным Росавиации, ограничения на прием и выпуск воздушных судов также были сняты в аэропорту Саратова.Временные меры вводились для обеспечения безопасности полетов, и на запасной аэродром в Волгоград перенаправили один рейс, следовавший в Саратов.

Ранее Росавиация временно приостановила вылеты в аэропортах Казани и Ижевска для обеспечения безопасности полетов. Так, сообщалось, что в Казани зафиксировано восемь прилетов беспилотников, шесть из которых ударили по жилым домам.