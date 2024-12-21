Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.2 комментария
В аэропорту Казани возобновили прием и выпуск самолетов
Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск самолетов в Казани
Аэропорт Казани возобновил прием и выпуск самолетов после временных ограничений из-за атаки дронов, когда пять рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба казанского авиаузла.
Уточняется, что аэропорт Казани возобновил прием и выпуск воздушных судов после временных ограничений, вызванных атакой беспилотников, передает ТАСС.
По данным казанского авиаузла, рейсы из Екатеринбурга, Кемерово, Душанбе и Улан-Удэ были перенаправлены на запасные аэродромы в Екатеринбург, Ульяновск и Самару.
В настоящее время в казанском аэропорту задерживаются вылеты шести рейсов, а прилет 11 авиарейсов перенесен.Пассажирам задержанных рейсов предоставили напитки и питание в соответствии с федеральными авиационными правилами. Для пассажиров с детьми работают комнаты матери и ребенка.
Между тем, по данным Росавиации, ограничения на прием и выпуск воздушных судов также были сняты в аэропорту Саратова.Временные меры вводились для обеспечения безопасности полетов, и на запасной аэродром в Волгоград перенаправили один рейс, следовавший в Саратов.
Ранее Росавиация временно приостановила вылеты в аэропортах Казани и Ижевска для обеспечения безопасности полетов. Так, сообщалось, что в Казани зафиксировано восемь прилетов беспилотников, шесть из которых ударили по жилым домам.