Премьер Финляндии заявил о невозможности открыть границу с Россией из-за опасений миграционного кризиса

Tекст: Мария Иванова

Премьер-министр Финляндии заявил, что граница с Россией останется закрытой, так как финские власти опасаются неконтролируемого потока мигрантов, передает РИА «Новости».

Орпо сообщил, что финская сторона не может открыть границу, пока не будет достигнуто взаимопонимание с Россией относительно контроля миграционного потока. «Восточная граница (граница с Россией) закрыта до дальнейшего уведомления, и мы не можем ее открыть, пока не найдем способ, с помощью которого по согласованию с Россией можно открыть один или несколько пограничных пунктов. На данный момент такого взаимопонимания нет», – сказал Орпо журналистам в финской Лапландии.

По его словам, финские власти считают, что в случае открытия границ Россия якобы может начать направлять мигрантов без надлежащих документов.

«У нас есть понимание, что они (Россия) продолжат это, то есть позволят людям приезжать без надлежащих проездных документов на пограничные пункты, если мы их откроем», – добавил он.

Граница между Финляндией и Россией закрыта с ноября 2023 года из-за миграционного кризиса. Финские власти обвиняли Россию в отправке просителей убежища к границе, однако официальный представитель МИД Мария Захарова отвергла эти обвинения. По ее словам, Россия соблюдает все международные нормы и не связана с кризисом в Евросоюзе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подчеркивал, что российские пограничники действуют в рамках закона, а обвинения Финляндии назвал неприемлемыми.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе таможня Финляндии отказалась комментировать задержание литовского самолета, направлявшегося в Россию.

Между тем в Хельсинки проходила акция с требованием к правительству открыть границу с Россией, организованная финскими правозащитниками и несколькими ассоциациями. Однако после критики со стороны руководства своей партии финский депутат Киммо Кильюнен извинился за предложение открыть границу с Россией.