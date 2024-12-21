ВС России поразили формирования ВСУ у 11 приграничных пунктов Курской области

Tекст: Мария Иванова

Было нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны ВСУ Отражены две контратаки штурмовых групп противника сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Александрии, Викторовки, Гуево, Косицы, Куриловки, Лебедевки, Леонидово, Малой Локни, Мартыновки, Николаево-Дарьино, Новой Сорочины, Рубанщины, Русского Поречного, Свердликово, Черкасского Поречного, Южного, а также Басовки, Беловод, Водолаг, Журавки и Локни в Сумской области.

За минувшие сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены танк, две американские боевые машины пехоты Bradley, два бронетранспортера, четыре бронемашины и две станции РЭБ, перечисли в Минобороны.

За время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 42750 военнослужащих, 249 танков, 189 боевых машин пехоты, 130 бронетранспортеров, 1305 бронемашин, 1166 автомобилей, 323 арторудия, 42 пусковые установки ПСЗО, в том числе 11 американских HIMARS и шесть MLRS, 13 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 78 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что город Рыльск подвергся ракетному удару со стороны ВСУ. При этом Курская АЭС не получила повреждений после атаки ВСУ.