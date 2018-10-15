Ким Чен Ын не дал Помпео список ядерных объектов

Глава Госдепа Майк Помпео не смог получить от лидера КНДР Ким Чен Ына список ядерных объектов для инспекций, сообщают источники.

«Иомиури» пишет, что Помпео просил предоставить хотя бы частичный список объектов. Ким Чен Ын указал на «отсутствие доверительных отношений», передает РИА «Новости».

В таких условиях, по его мнению, даже если КНДР предоставит США список, Вашингтон «все равно очевидно не сможет в него поверить». Ким Чен Ын не исключил, что США потребуют информацию вновь, и «тогда возникнет спор».

По его словам, для денуклеаризации нужно сперва «построить доверие» между двумя странами.