США и КНДР обсудили инспекцию ядерных объектов Пхеньяна

Госсекретарь США Майкл Помпео и глава КНДР Ким Чен Ын обсудили прибытие американской комиссии на ядерные объекты Северной Кори, сообщает администрация президента Южной Кореи.

«КНДР и США сформируют рабочую группу, которая будет обсуждать вопросы денуклеаризации Корейского полуострова и возможность проведения нового саммита лидеров США и Северной Кореи», – передает ТАСС сообщение администрации Южной Кореи.

Также Помпео и Ким Чен Ын обсуждали возможность допуска инспекторов США на северокорейские ядерные объекты.

Отмечается, что время и место нового саммита КНДР-США обсуждается.

В воскресенье Помпео встретился с Ким Чен Ыном. Представители США заявили, что эта встреча была «лучше, чем предыдущая».