Помпео сделал заявление по итогам переговоров с Ким Чен Ыном

Госсекретарь США Майкл Помпео по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном отметил прогресс в переговорах о денуклеаризации Корейского полуострова.

«Визит в Пхеньян для встречи с лидером Ким Чен Ыном прошел успешно. Мы продолжаем работу над соглашениями, достигнутыми в ходе встречи (президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына) в Сингапуре. Спасибо за оказанный мне и моей команде из Госдепа США прием», – передает его слова ТАСС.

Один из членов делегации США заявил, что этот визит оказался «лучше, чем предыдущий», но добавил, что процесс денуклеаризации полуострова «будет долгим».

Напомним, в воскресенье Помпео встретился с Ким Чен Ыном. По итогам переговоров ожидалось возможное назначение даты новой встречи лидером США и КНДР.