Помпео ответил на вопрос о дате и месте встречи Трампа и Ким Чен Ына

Госсекретарь США Майк Помпео ответил на вопрос о том, когда и в каком месте может состояться встреча главы Белого дома Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Помпео отметил, что дата и место встречи лидеров Соединенных Штатов и КНДР пока не утверждены, однако допустил возможность того, что они быть определены после его визита в Пхеньян, передает ТАСС.

«Вместе с тем я полагаю, что еще будет процесс утверждения, сложный процесс, который включает и логистику – и это не получится решить за несколько часов после того, как мы вернемся», – добавил госсекретарь США.

Ранее Помпео отмечал, что встреча может произойти «в октябре, но, вероятнее, это произойдет позже».