Помпео объявил о новой встрече Трампа и Ким Чен Ына

Новая встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНДР Ким Чен Ына состоится после октября, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Еще один саммит будет, место и день его проведения пока не определены, но мы проводим кропотливую работу, чтобы обеспечить условия, необходимые для того, чтобы добиться как можно большего во время этого саммита. Я надеюсь, что это будет скоро», – цитирует ТАСС интервью Помпео телеканалу CBS.

Он сообщил, что вскоре поедет в Пхеньян для проведения переговоров о подготовке саммита.

Помпео не назвал точных сроков проведения встречи, но предположил, что она может произойти «в октябре, но, вероятнее, это произойдет позже».

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп говорил, что в ближайшее время проведет новую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США и КНДР начали работать над организацией встречи Трампа и Ким Чен Ына.

Первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына прошла в июне в Сингапуре.