Трамп анонсировал новую встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время проведет новую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

«Мы встретимся [скоро]», – ответил Трамп на вопрос журналистов, передает ТАСС.

Президент США не назвал даты возможного саммита.

В начале сентября пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Соединенные Штаты и КНДР начали работать над организацией встречи Трампа и Ким Чен Ына.

12 июня лидеры США и КНДР по итогам состоявшейся в Сингапуре встречи подписали документ, в котором Северная Корея взяла на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны США.