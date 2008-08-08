Белый дом объявил о подготовке встречи Трампа и Ким Чен Ына

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Соединенные Штаты и КНДР начали работать над организацией встречи президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Сандерс сообщила, что Соединенные Штаты и КНДР начали работать над организацией встречи на высшем уровне, однако отказалась уточнить, состоится ли новый двусторонний саммит в Вашингтоне, передает ТАСС.

Пресс-секретарь Белого дома подтвердила, что Трамп получил от Ким Чен Ына «чрезвычайно теплое, чрезвычайно позитивное письмо». По ее словам, «основная цель послания – запросить... еще одну встречу с президентом [США]».

По версии Сандерс, «послание Ким Чен Ына президенту [Трампу], безусловно, демонстрировало приверженность продолжению переговоров, продолжению того прогресса, который был достигнут после их встречи всего несколько месяцев назад».

Пресс-секретарь Белого дома также обратила внимание на приверженность Пхеньяна нацеленности на денуклеаризацию Корейского полуострова.

В американской администрации высоко оценили тот факт, что на воскресном военном параде по случаю 70-летия КНДР Пхеньян не стал демонстрировать баллистические ракеты. «Мы считаем это признаком добросовестности», – отметила представитель Белого дома.

Ранее в понедельник помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность быстро свернуть ядерные программы.

Напомним, 12 июня лидеры Соединенных Штатов и КНДР по итогам состоявшейся в Сингапуре встречи подписали документ, в котором Северная Корея взяла на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны США.