Ким Чен Ын дал обязательство по денуклеаризации

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын проинформировал президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина о готовности быстро свернуть ядерные программы.

«Он (Ким Чен Ын – прим. ВЗГЛЯД) взял на себя обязательство сделать это [денуклеаризацию] быстро. Он заявил: «Мы можем сделать это за два года», – сказал Болтон, передает ТАСС.

По его словам, Мун Чжэ Ин спросил Ким Чен Ына, почему бы не осуществить денуклеаризацию за год. Северокорейский лидер ответил: «Мы сделаем это за год».

«Вот откуда берется график продолжительностью в год – для тех, кого это действительно интересует», – отметил Болтон.

На прошлой неделе Ким Чен Ын на встрече с южнокорейской делегацией, которая посетила Пхеньян для организации предстоящего третьего межкорейского саммита, призвал продолжить усилия для денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, в августе стало известно, что КНДР отвергла «гангстерские» предложения США по денуклеаризации.