Ким Чен Ын призвал продолжить усилия по денуклеаризации Корейского полуострова

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с южнокорейской делегацией, которая посетила Пхеньян для организации предстоящего третьего межкорейского саммита, призвал продолжить усилия для денуклеаризации Корейского полуострова.

Ким Чен Ын подчеркнул, что твердая позиция КНДР заключаются в том, чтобы «полностью ликвидировать опасность вооруженного конфликта и ужаса войны на Корейском полуострове и превратить его в колыбель мира без ядерного оружия, свободную от ядерной угрозы», передает ТАСС со ссылкой на северокорейское информационное агентство ЦТАК.

Лидер КНДР заявил, что Северу и Югу следует продолжить усилия для реализации денуклеаризации Корейского полуострова.

Накануне постоянный представитель США при ООН Никки Хейли пообещала продолжить консультации с Южной Кореей по поводу того, как Соединенные Штаты намерены добиваться денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, в августе стало известно, что КНДР отвергла «гангстерские» предложения США по денуклеаризации.