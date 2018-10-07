Помпео прибыл в КНДР договариваться о встрече Трампа и Ким Чен Ына

Госсекретарь США Майкл Помпео в воскресенье утром прилетел в Пхеньян, где намерен провести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном о денуклеаризации Корейского полуострова.

Он прибыл в КНДР из Токио, где встречался с премьер-министром Синдзо Абэ и главой МИД Таро Коно. Помпео обещал им затронуть в Пхеньяне тему похищенных японских граждан, передает ТАСС.

Это четвертый визит Помпео в КНДР. После переговоров с Ким Чен Ыном госсекретарь отправится в Южную Корею на встречу с президентом страны Мун Чжэ Ином, а оттуда – в Пекин.

Ранее Помпео говорил, что по итогам его поездки может быть объявлено о дате второй встречи лидеров США и КНДР.