Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Страны Прибалтики являются главными противниками завершения военных действий на Украине, так как полагают, что они могут быть «следующей целью», заявила вице-спикер парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Теа Цулукиани.

«В странах ЕС надеялись, что Грузия, открыв «второй фронт», прольет кровь за них, пока они будут мирно пить в кафе капучино. Историческая роль (учредителя и почетного председателя «Грузинской мечты») Бидзины Иванишвили в том, что он очень большим силам не позволил открыть «второй фронт» в Грузии», – сказала зампред парламента в интервью телекомпании «Имеди».

«Сейчас ситуация для тех, кто хотел открыть здесь «второй фронт», ухудшилась. Власти стран Прибалтики опозорились перед Грузией (требуя «второго фронта»). Сейчас они видят, что президент США Дональд Трамп может завершить эту войну. И им это очень не нравится», – отметила она.

По словам Теи Цулукиани, «там говорят, что якобы будут «следующей целью».

«Вот эти члены Евросоюза и видели Грузию как поле боя», - сказала вице-спикер.

Теа Цулукиани заявила, что «Грузия не пойдет на компромиссы во вред национальным интересам».

Вице-спикер парламента Грузии также заявила, что «в Европе настало время ярлыков, и это страшно, и об этом надо громко говорить».

«Мы – власти, которые ведут Грузию в Европу, но не за счет национальных интересов и ценностей. Не может быть Европой, когда в очень изменившемся Брюсселе говорят, что общество должно быть разделено, что меньшинство должно управлять большинством», – сказала, в частности, Теа Цулукиани.