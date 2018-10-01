«Калашников» обнародовал видео с работой новой боевой роботизированной станции

Концерн «Калашников» показал работу автоматической станции управления оружием, контролируемую боевым искусственным интеллектом.

«Она может функционировать в режиме боевого дистанционно управляемого модуля, предоставляя оператору автомат распознавания и подсветки целей, автомат сопровождения наземных, воздушных и морских целей, баллистический вычислитель. При этом оружие снабжено системой гиростабилизации, позволяющей вести огонь в движении, и двухспектральной оптикой, которая позволяет использовать комплекс в любое время суток и условиях ограниченной видимости», – сообщает «Калашников Медиа».

Станция может успешно выполнять задачи без оператора-человека. Искусственный интеллект обнаруживает и распознает цели, определяет приоритеты в последовательности поражения, отдает команды автомату сопровождения и принимает решение об открытии огня.

«Искусственный интеллект построен на основе искусственных нейронных сетей, и может до обучаться в процессе работы. В видео представлен один из режимов работы, в котором станция сканирует сектор оперативного пространства, распознает угрожающие объекты, указывает тип объекта (человек или машина), принимает решение о необходимом количестве выстрелов для гарантированного уничтожения и осуществляет поражение», – пояснили в концерне.

Отмечается, что станция может «самостоятельно принимать решение об исключении из сектора поражения объектов, не представляющих опасность» – например, животных. Искусственный интеллект с автоматом сопровождения совместим со всеми боевыми модулями концерна «Калашников».

Ранее «Калашников» создал комплект военной экипировки и снаряжения для работы спецподразделений в арктических условиях. В августе «Калашников» разработал новый автомат АК-308, а также представил новый беспилотный комплекс ZALA 421-16E5V2, способный находиться в воздухе до 14 часов.