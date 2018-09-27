«Калашников» разработал снаряжение для арктических операций

Концерн «Калашников» создал комплект военной экипировки и снаряжения для работы спецподразделений в арктических условиях.

Снаряжение разрабатывалось при участии Минобороны и ассоциации содействия освоению арктических территорий «Северный Десант», сообщает «Калашников Медиа».

В состав новой экипировки входит рейдовый костюм «Нанук», специальный спальный мешок для низких температур, транспортные контейнеры для обеспечения сохранности средств медицинского обеспечения, связи, рационов питания и другое, – всего более 40 наименований.

В марте 2018 года специалисты концерна и военные испытали экипировку в ходе арктической экспедиции на Ямале и Таймыре. Во этот период температура достигала минус 47С, ветер – до 25 м/с и выше, влажность – до 100%.

В сентябре входящая в концерн «Калашников» компания ZALA AERO создала беспилотник, способный садиться на воду.

В августе «Калашников» разработал новый автомат АК-308, а также представил новый беспилотный комплекс ZALA 421-16E5V2, способный находиться в воздухе до 14 часов.