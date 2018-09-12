В России представили способное приводняться «летающее крыло»

Компания ZALA AERO, входящая в концерн «Калашников», создала беспилотник, способный садиться на воду.

Беспилотник ZALA 421-10 создан на базе ZALA 421-08M, у него есть все достоинства аппарата типа «летающее крыло»: легкий вес, всепогодность, быстрый запуск, устойчивость к сильному ветру, сообщает «Калашников Медиа».

У представленного аппарата увеличена продолжительность полета (более двух часов), улучшены целевые нагрузки. Также он обладает водонепроницаемой конструкцией.

ZALA 421-10 также снабжен фотокамерой с разрешением в 24 Мп и HD видеокамерой.

В августе «Калашников» представил новый беспилотный комплекс ZALA 421-16E5V2, способный находиться в воздухе до 14 часов.