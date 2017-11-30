Жена Аршавина пожаловалась на «жестокое» отношение «Аэрофлота» к детям

Жена российского футболиста Андрея Аршавина Алиса рассказала свою версию инцидента в самолете компании «Аэрофлот», в результате которого ее сняли с рейса.

«Авиакомпания «Аэрофлот» высадила моего 10-месячного ребенка, не дав возможности ни надеть памперс, ни вообще одеться, на трапе завернув только в плед. Лишь за то, что в бизнес-классе дурно пахло», – пишет Аршавина на своей странице в Instagram.

«Не было ни хамства, ни ссоры с борт-проводником. Самолет не был на взлетной полосе, а даже была задержка», – утверждает она.

Старшую бортпроводницу Аршавина обвинила в «синдроме «вахтера», подчеркнув, что «более жестокого и равнодушного отношения к детям не видела».

«Пьяные летают, и все ок. А тут только за попытку переодеть ребенка мне не то что не помогли, хотя положено, а просто высадили», – заявила она.

Аршавина подчеркивает, что не нарушила ни одного правила полета. «Полицейские, которые зашли в самолет, увидели только плачущую женщину и двоих детей. Ни дебоширства, ни разборок, ничего», – добавила она.

«Ну что, спасибо за Рождество. Заявление на обидчицу – старшую бортпроводницу Анастасию Куракину – посчитала [нужным] написать, дабы снять такого человека с должности», – заключила Аршавина.

Накануне сообщалось, что Алису Аршавину сняли с рейса за то, что она отказалась пристегнуться перед взлетом, ходила по салону и не реагировала на замечания экипажа. В «Аэрофлоте» пояснили, что сняли пассажирку с рейса «за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа».

СМИ сообщили, что с телефона Аршавиной стали приходить угрозы стюардессе рейса, с которого сняли супругу футболиста, причем в сообщения она была подписана как «майор ФСБ».