«Аэрофлот» назвал причину снятия с рейса жены Аршавина

В компании «Аэрофлот» объяснили, за что сняли с рейса жену российского футболиста Андрея Аршавина Алису.

В сообщении на сайте авиакомпании говорится, что пассажирка бизнес-класса Алиса Аршавина с детьми и сопровождающей их няней была снята с рейса Москва – Алма-Ата «за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа».

«Решение о снятии пассажиров было принято командиром воздушного судна», – отмечается в сообщении.

В пресс-службе «Аэрофлота» сослались на рапорт старшего бортпроводника, согласно которому «госпожа Аршавина проигнорировала требования кабинного экипажа (...) и попыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, несмотря на то, что билет у нее был в эконом, что нарушило условия договора перевозки».

В сообщении также указано, что Аршавина «отказывалась следовать инструкциям бортпроводников при подготовке воздушного судна к взлету в части требований к безопасности полетов». Кроме того, один из детей Аршавиной не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов взлетать.

«За 200 метров до взлетно-посадочной полосы госпожа Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка, что категорически запрещено правилами безопасности», – говорится в сообщении.

«В рапорте отмечается, что пассажирка А. Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж», – сообщили в «Аэрофлоте».

Накануне сообщалось, что Алису Аршавину сняли с рейса за то, что она отказалась пристегнуться перед взлетом, ходила по салону и не реагировала на замечания экипажа. Позже СМИ сообщили, что с телефона Аршавиной стали приходить угрозы стюардессе рейса, с которого сняли супругу футболиста, причем в сообщения она была подписана как «майор ФСБ».