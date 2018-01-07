Стюардессе начали приходить угрозы с телефона «майора ФСБ Алисы Аршавиной»

С телефона жены Андрея Аршавина Алисы стали приходить угрозы стюардессе рейса, с которого сняли супругу футболиста, причем в сообщения она подписана как «майор ФСБ», сообщают СМИ.

Автор SMS-сообщения грозит бортпроводнице лишением свободы «от 2 до 4 лет» за «жестокое обращение с ребенком». Также в сообщении говорится, что стюардесса «высадила мать с двумя детьми и майора ФСБ Аршавина Алису Александровну», передает РЕН-ТВ, публикуя фото сообщения.

Отмечается, что неясно, кто именно отправил сообщение, но на звонки по этому номеру отвечает именно Алиса Аршавина.

Сама она заявляет, что писала SMS не самостоятельно, это сделал «оперативный сотрудник».

«Он оповещает о том, что будет повестка. Он ее оповещает о том, что данное поведение карается Уголовным кодексом. А про майора ФСБ - мало ли, что там напишет оперативный сотрудник в Рождество», - заявила Аршавина.

Напомним, жену Андрея Аршавина высадили из самолета перед вылетом рейса из Москвы в Алма-Ату – она во время рулежки самолета отстегнула ремни безопасности, чтобы поменять ребенку подгузник.

В пресс-службе «Аэрофлота» подтвердили факт инцидента.

«Командир воздушного судна принял решение снять пассажирку с рейса, на что имел полное право, так как пассажир нарушал требования полетной безопасности», – заявили в пресс-службе.