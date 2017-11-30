СМИ: Жену Аршавина сняли с рейса за скандал на борту

Жену российского футболиста Андрея Аршавина Алису сняли с рейса «Аэрофлота» Москва – Алма-Ата за то, что она отказалась пристегнуться перед взлетом, ходила по салону и не реагировала на замечания экипажа, сообщают СМИ.

Инцидент произошел, когда самолет выруливал на взлетную полосу. Из-за ее поведения взлет пришлось остановить, женщину вывели и передали сотрудникам правоохранительных органов, также был выгружен багаж. Вместе с ней с рейса сняли ее детей, сообщают «Известия» со ссылкой на телеканал «78».

Вылет был задержан из-за Алисы Аршавиной на 1 час 43 минуты. Ее не стали наказывать, но провели воспитательную беседу. Лететь ей пришлось на другом самолете.

Андрей Аршавин женился на Алисе в 2016 году после долгого знакомства. У них есть совместная дочь, а у Алисы также двое детей от первого брака. При этом осенью 2017 года она заявила, что ушла от мужа, хотя развод официально не оформлен.

Telegram-канал Mash утверждает, что Алиса Аршавина решила поменять ребенку подгузники, и именно из-за этого отказалась пристегиваться и садиться на место.