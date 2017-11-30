NYT: США на заседании СБ ООН по Ирану потеряли поддержку союзников

В рамках инициированного США заседания СБ ООН по ситуации в Иране против позиции Вашингтона выступили не только Россия и Китай, но и такие близкие союзники Соединенных Штатов, как Франция и Швеция.

Представители многих стран опасались, что откровенная критика со стороны американцев в адрес Тегерана является предлогом для подрыва ядерной сделки с Ираном, которую президент США Дональд Трамп давно хотел отменить, пишет New York Times.

Постпред Франции при ООН Франсуа Делатр, выступая перед СБ ООН, заявил о необходимости с осторожностью относиться к любой попытке использовать кризис в Иране для личных целей, предупредив, что «это будет иметь диаметрально противоположный результат по отношению к желаемому».

Его поддержал постпред Боливии при ООН Саша Льоренти. «Международному сообществу должно быть совершенно ясно, что ситуация в Иране не входит в повестку дня Совета Безопасности», – сказал дипломат.

С ним согласилась представитель Швеции при ООН Ирина Ниони. «У нас есть оговорки в отношении формата и сроков проведения этой сессии», – заявила она.

Постпред России при организации Василий Небензя на заседании СБ ООН по ситуации в Иране также заявил, что США злоупотребляют площадкой Совбеза ООН.

Издание отмечает, что такая сдержанность в поддержку американской позиции является последним свидетельством растущего международного сопротивления приоритетам внешней политики администрации Трампа, особенно в ООН. Этот шаг стал продолжением того, что в прошлом месяце значительное большинство членов ООН проголосовало за резолюцию, осуждающую решение США признать Иерусалим столицей Израиля и переместить туда американское посольство.