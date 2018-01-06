Россия раскритиковала США за подрыв авторитета СБ ООН

США злоупотребляют площадкой Совбеза ООН, заявил постпред России при организации Василий Небензя на заседании СБ по Ирану.

Он подчеркнул, что это видно на примере нынешнего заседания, поскольку «для всех очевидно» – тема обсуждения «не соотносится с уставными прерогативами» СБ.

«Зачем США – постоянный член Совета и один из авторов Устава ООН – подрывают авторитет СБ как главного органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности?» – приводит его слова РИА «Новости».

По словам российского постпреда, США инициировали заседание СБ не для того, чтобы «защитить права человека и интересы иранского народа», а ради «завуалированной попытки использовать текущий момент для продолжения линии на подрыв» сделки с Тегераном по ракетно-ядерной программе Ирана.

Российская делегация заявила о недопустимости использования «надуманных предлогов» для включения в повестку СБ «сугубо внутриполитических сюжетов». К тому же «внутриполитическая ситуация в Иране нормализовалась», добавил Небензя.

Он отметил, что народ Ирана консолидировался в значительной степени «на почве антиамериканских настроений», так что «стоило бы поблагодарить Вашингтон», у которого, кажется, «необъяснимая рационально аллергия» на Иран. В итоге США, по мнению постпреда России, «выдают желаемое за действительное», когда оценивают ситуацию в Иране.

Небензя выразил сожаление в связи с гибелью участников «не таких уж и мирных демонстраций», но призвал дать Ирану «самому разобраться со своими проблемами».

Небензя заявил, что США «распыляют энергию Совета». Он посоветовал направить усилия на урегулирование ситуаций в «Афганистане, Сирии, Ливии, Ираке, Йемене, КНДР, на Африканском континенте», а не на «дестабилизацию в Иране», к которой Россия не желает быть причастной.

Постпред России напомнил о «событиях в Фергюсоне» и Occupy Wall street, после которых, следуя логике Вашингтона, тоже следовало созывать заседания СБ ООН.

«Или, может быть, давайте предложим провести заседание СБ, когда в какой-нибудь западной стране прокатится волна демонстраций?»

– сказал Небензя, призвав не пытаться менять неугодные режимы и не навязывать «рецепты демократизации».

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила: «Иранский режим сейчас «взят на карандаш»: мир будет смотреть за тем, что вы делаете».

Постпред Ирана при ООН Голямали Хошру заявил в СБ ООН о «долгой истории» вмешательства Вашингтона во внутренние дела Ирана. Он раскритиковал решение США созвать заседание СБ ООН. Кроме того, Хошру заявил, что причиной протестов стало недовольство иранцев «самими США», попытками Вашингтона отказаться от обязательств в рамках сделки с Тегераном. Все это, по мнению иранской стороны, «является злоупотреблением властью постоянного члена, а также оскорблением самого Совета».

Хошру предложил провести расследование, чтобы узнать, какие «иностранные элементы и агенты» разожгли насилие и нестабильность в Иране, передает «Интерфакс».

С США не согласился и постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр, который заявил, что «какими бы беспокоящими ни были события последних дней в Иране, по существу, они не представляют угрозы международному миру и безопасности».

Он призвал «следить и быть бдительными в отношении происходящего в рамках мирных протестов», а также заявил о необходимости «избежать любых попыток использовать этот кризис для частных нужд».

«Изменения придут в Иран не извне, а от самого иранского народа», – сказал он.

Заместитель постпреда Китая при ООН У Хайтао подчеркнул, что «иранская ситуация не представляет никакой угрозы для международного мира и безопасности, а также не включена в повестку дня Совета Безопасности». Он отметил, что, согласно Уставу ООН, СБ не должен «обсуждать ни внутренние дела какой-либо страны, ни положение в области прав человека в какой-либо стране», так что события в Иране «не входят в сферу ответственности» СБ, передает ТАСС.

В пятницу началось инициированное США заседание СБ ООН по ситуации в Иране.