Киев обвинил СЕ в противодействии украинским парламентариям

В Совете Европы существует внутреннее указание «противодействовать» украинским парламентариям, заявил глава делегации страны в ПАСЕ Владимир Арьев.

«Секретариату Совета Европы говорят, что индексирование зарплат им не происходит из-за неуступчивости украинцев. Дают задание начинать нас максимально критиковать и создавать проблемы», – передает РИА «Новости» со ссылкой «Укринформ» слова Арьева.

Такое положение вещей глава делегации Украины в ПАСЕ связал с приостановкой России выплат в бюджет организации.

«Сейчас мне несколько человек сказали, что Украину пытаются сделать виноватой, потому что мы стоим на пути 50 млн евро от России», – заявил Арьев, добавивший, что «эти византийские игрища плохо закончатся для Совета Европы».

Напомним, Россия приостановила выплаты в бюджет Совета Европы до «безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального собрания России в Парламентской ассамблее Совета Европы».

В октябре 2017 года Москва дала последнюю возможность вернуть России право голоса в организации.

Во вторник финансовый ущерб от неуплаты Россией взносов в Совет Европы оценили в 32 млн 800 тыс. евро. Ранее российский сенатор Алексей Пушков предложил Украине заплатить за Россию взнос в Совет Европы.