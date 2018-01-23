Оценен финансовый ущерб от неуплаты Россией взносов в Совет Европы

Глава МИД Дании Андерс Самуэльсен на зимней сессии ПАСЕ рассказал о последствиях неуплаты Россией взносов в Совет Европы в 2018 году.

«Если Россия и далее будет воздерживаться от уплаты взносов в 2018 году, это совершенно очевидно негативнейшим образом скажется на общей работе организации, поскольку будет равняться утрате 32 млн 800 тыс. евро из бюджета», – цитирует РИА «Новости» министра.

По словам Самуэльсена, Совет Европы сейчас находится в сложном положении в связи с неуплатой взносов. Россия задолжала 22 млн 300 тыс. евро за 2017 год, отметил он. Взносы также не будет платить Турция, что ведет к потере 20 млн евро.

Главе МИД России Сергею Лаврову было направлено соответствующее письмо о необходимости уплаты взносов, так как Россия сама приняла это обязательство, подчеркнул датский дипломат. Самуэльсен выразил надежду, что Россия «выполнит свои обязательства перед Советом Европы и возобновит выплаты обязательных взносов».

Во вторник российский сенатор Алексей Пушков предложил Украине заплатить за Россию взнос в Совет Европы. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявлял, что Россия, как и все страны – члены структуры, должна заплатить взнос в феврале.

Напомним, Россия приостановила выплаты в бюджет Совета Европы до «безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального собрания России в Парламентской ассамблее Совета Европы». При этом впервые от участия в зимней сессии ПАСЕ Россия решила отказаться в январе 2016 года.

В октябре 2017 года Москва дала последнюю возможность вернуть России право голоса в организации.