Генсек Совета Европы потребовал от России заплатить членский взнос

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что Россия, как и все страны – члены структуры, должна заплатить взнос в феврале 2018 года.

«Правительство России имеет обязательство, и они, как и все государства-члены, должны заплатить свой взнос в феврале», – сказал Ягланд, передает РИА «Новости».

В понедельник в французском Страсбурге проходит парламентская ассамблея Совета Европы. На ней была утверждена кандидатура нового председателя, им стал итальянец Микеле Николетти.



Выборы прошли без участия России, которая была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году из-за позиции по Крыму. В октябре Москва дала последнюю возможность вернуть России право голоса в организации.

Напомним, Россия приостановила выплаты в бюджет Совета Европы до «безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального собрания России в Парламентской ассамблее Совета Европы». При этом впервые от участия в зимней сессии ПАСЕ Россия решила в январе 2016 года.