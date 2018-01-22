Утвержден новый председатель ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила нового председателя, им стал итальянец Микеле Николетти.

Председатель ПАСЕ остается на своем посту до открытия следующей очередной сессии, сообщает РИА «Новости».

В случае представления на выборы председателя одного кандидата его объявляют главой без голосования, как и произошло с Николетти. Члены парламента сопровождали избрание итальянца аплодисментами.

Николетти прокомментировал решение России не направлять делегацию на зимнюю сессию Ассамблеи.



«Очень жаль, что российский парламент не представил делегацию на сессию 2018 года», – заявил Николетти. Новый глава ПАСЕ добавил, что диалог с российскими парламентариями и другими делегациями «продолжается в соответствии со всеми нашим ценностями и обязательствами».

Николетти трудится в ПАСЕ с конца июня 2013 года. Он возглавлял делегацию Италии, работал в ведущих органах ПАСЕ – Бюро, президентском комитете.

Выборы прошли без участия России, которая была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году из-за позиции по Крыму. В октябре Москва дала последнюю возможность вернуть России право голоса в организации.