Пушков предложил Украине заплатить российский взнос в Совет Европы

Российский сенатор Алексей Пушков предложил Украине заплатить за Россию взнос в Совет Европы.

«В СЕ ждут в феврале очередного взноса России. Но пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет. Пусть за нас платит Украина», – написал Пушков в Twitter.

Напомним, Россия приостановила выплаты в бюджет Совета Европы до «безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального собрания России в Парламентской ассамблее Совета Европы». При этом впервые от участия в зимней сессии ПАСЕ Россия решила отказаться в январе 2016 года.

В октябре 2017 года Москва дала последнюю возможность вернуть России право голоса в организации.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд 22 января 2018 года заявил, что Россия, как и все страны – члены структуры, должна заплатить взнос в феврале.