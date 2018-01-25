Названы имена всех 169 «олимпийских атлетов из России»

Олимпийский комитет России назвал состав команды «Олимпийские атлеты из России», которые будут участвовать в Играх в южнокорейском Пхенчане.

В список вошли 169 спортсменов, с ним можно ознакомиться на сайте ОКР.

Ранее в четверг было названо окончательное число российских спортсменов на Олимпиаде в Корее. Также стало известно, что для спортсменов, не допущенных на Игры, проведут отдельный турнир.

Напомним, к участию в Олимпиаде не допустили лидеров российской сборной в различных видах спорта, в частности шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку россиянина Виктора Ана, а также биатлонистов Антона Шипулина, Алексея Волкова и Евгения Гараничева, лыжника Сергея Устюгова. Также в списке не оказалось нескольких ведущих российских хоккеистов, фигуристов основного состава сборной России Ксении Столбовой и Ивана Букина.

5 декабря МОК принял решение об отстранении сборной России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года.