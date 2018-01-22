Джонсон и Тиллерсон обсудили планы по отстранению Асада от власти

Главы внешнеполитических ведомств Великобритании и США Борис Джонсон и Рекс Тиллерсон обсудили пути отстранения президента Сирии Башара Асада от власти, сообщает британский МИД.

Встреча состоялась в Лондоне. МИД Великобритании заявил, что обсуждался вопрос о том, «как перейти к политическому процессу, который приведет к концу режима Асада». Джонсон при этом поддержал «недавнюю речь госсекретаря Тиллерсона по сирийскому кризису», передает ТАСС.

Кроме того обсуждались ядерная сделка с Тегераном и ситуация в Йемене. Джонсон отметил, что «сделка с Ираном действует», но заявил о необходимости «обуздать деструктивную деятельность Ирана в регионе».