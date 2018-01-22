Курды напали на сирийскую оппозицию в районе Африна

Сирийские демократические силы (СДС), в составе которых действуют курдско-арабские отряды, атаковали на севере Сирии город Азаз, использовавшийся сирийскими вооруженными оппозиционерами как плацдарм для атак на Африн.

По утверждению СДС, ее бойцы ликвидировали шестерых человек, еще троих взяли в плен. Также Сирийские демократические силы опубликовали фотографии пленных и убитых оппозиционеров, передает РИА «Новости».

Турецкая армия попыталась помешать курдам, обстреляв из артиллерии их позиции в деревнях Дикмедаш и Кестель.

Ранее в понедельник сообщалось, что в ходе упорных боев сирийские курды вытеснили турецкие войска и протурецкие группировки боевиков со своей территории.

Напомним, операция турецких военных «Оливковая ветвь» против курдов в сирийском Африне началась в субботу, а ее наземная часть – в воскресенье. Соединенные Штаты заявили, что продолжат поддерживать курдов из «Сил демократической Сирии».

В генеральном штабе Турции рассказали об уничтожении 45 целей курдских формирований, в том числе убежища, складов с оружием, огневых позиций, в воскресенье, 21 января, в сирийском Африне.