США пообещали продолжить поддержку курдов

Соединенные Штаты продолжат поддерживать курдов из «Сил демократической Сирии» (СДС) в борьбе с террористами «Исламского государства*», заявил представитель штаба операции Inherent Resolve коалиции во главе с США.

«Коалиция решительно настроена поддерживать наших партнеров СДС в борьбе, направленной на полный разгром ИГ*», – передает слова представителя коалиции ТАСС.

Он также отметил, что в коалиции знают о происходящем в Африне, но подчеркнул, что Турция действует в одностороннем порядке, хотя и является ценным членом глобальной коалиции.

Представитель коалиции призвал стороны избежать дальнейшей эскалации конфликта.

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль, в свою очередь, заметил, что у военной конфронтации между Турцией и курдами на севере Сирии могут быть непредсказуемые последствия.

В субботу в Африне началась операция турецких военных против курдов «Оливковая ветвь». Наземная часть операции стартовала в воскресенье. Турция намерена создать в этом районе 30-километровую зону безопасности.

Париж уже призвал созвать экстренное заседание СБ ООН из-за ситуации в Сирии, в том числе в районе Африна.