Франция попросила созыва СБ ООН из-за ситуации в Африне

Представители Франции просят созвать экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в районах Гута, Идлиб и Африн в Сирии, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

«Сирия: Гута, Идлиб, Африн – Франция просит созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН», – передает его слова РИА «Новости».

В воскресенье утром Ле Дриан обсудил ситуацию в Сирии с турецким коллегой. Франция выступает за полное прекращение огня в Сирии и гуманитарный доступ ко всем районам.

О начале операции «Оливковая ветвь» турецких вооруженных сил против курдов было объявлено в субботу. В воскресенье турецкие танки вошли в Африн. Генштаб Турции отчитался о первых результатах операции.

Анкара намерена создать в этом районе 30-километровую зону безопасности.

В Идлибе сирийские войска окружили крупную группировки террористов «Джебхат ан-Нусра» и выбили боевиков с аэродрома Абу-Духур.