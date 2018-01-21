Сирийская армия окружила крупную группировку «Джебхат ан-Нусры»

Сирийские правительственные войска во главе с генералом Сухелом при поддержке народного ополчения завершили окружение крупной группировки «Джебхат ан-Нусры» на востоке провинции Идлиб, сообщает Минобороны России.

«Штурмовые отряды сирийских правительственных войск под командованием генерала Хасана Сухела, наступая вдоль трассы Хама – Алеппо, соединились с отрядами народного ополчения в районе населенных пунктов Хербет-Эль-Гаджар и Расм-Эль-Хармаль», - приводит ТАСС сообщение Минобороны.

Отмечается, что таким образом сирийские войска завершили окружение крупно группировки террористов на востоке Идлиба.

Также в ходе наступления боевики «Джебхат ан-Нусры» были выбиты с аэродрома Абу-Духур, который террористы контролировали с сентября 2015 года.

Между тем, 11 января сообщалось, что террористические группировки начали крупномасштабное наступление на позиции правительственной армии Сирии в провинции Идлиб, воспользовавшись тем, что военные участвуют в операции на авиабазе Абу-Духур.