Террористы развернули масштабное наступление в Идлибе

Несколько террористических группировок начали крупномасштабное наступление на позиции правительственной армии Сирии в провинции Идлиб, воспользовавшись тем, что военные участвуют в операции на авиабазе Абу-Духур.

Как сообщает Telegram-канал Directorate 4, исламисты из «Файлак аш-Шам», «Джейш Идлиб Хур», «Джейш Нухба», «Нуреддин аз-Зинки» и других группировок атаковали и заняли больше 12 населенных пунктов на юге Идлиба.

«Джихадистские банды, спонсируемые в том числе и Турцией, хорошо экипированы и вооружены. Помимо пулеметов и автоматов, боевики используют танк Т-72, несколько БМП-1 и бронеавтомобили турецкого производства. Судя по всему, турецкие власти смогли найти рычаги давления на группировки», – говорится в сообщении.

Отмечается также, что якобы Анкара, недовольная продвижением сирийской армии при поддержке ВКС России и иранских подразделений, мобилизовала всех «для исправления ситуации на фронте и возврата под свой контроль ранее потерянной территории».

Однако, как пишет Telegram-канал, нет никаких предпосылок, что достигнутый успех им удастся закрепить, поскольку террористические группировки в Идлибе «крайне непостоянны и в любой момент могут отказаться воевать», «особенно если на них переключат внимание основные сирийские силы и российская авиация».

До этого агентство «Амак» опубликовало ролик с захваченными в среду в районе аваибазы Абу-Духур сирийскими солдатами, которые заявили, что находятся в плену у боевиков ИГ*.

Накануне сообщалось, что армия Сирии вернула контроль над авиабазой Абу-Духур в провинции Идлиб. Тогда же министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия и Иран должны сделать все необходимое, чтобы предотвратить нарушение режима прекращения огня в Сирии, в частности в провинции Идлиб, со стороны правительственных войск.

В воскресенье, 7 января, сирийская армия освободила от террористов группировки «Джебхат ан-Нусра» стратегически важное поселение Синджар на юго-востоке провинции Идлиб. В тот же день в Идлибе произошло сразу четыре теракта.