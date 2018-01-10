Турция призвала Россию и Иран повлиять на действия сирийской армии в Идлибе

Россия и Иран должны сделать все необходимое, чтобы предотвратить нарушение режима прекращения огня в Сирии, в частности, в провинции Идлиб, со стороны правительственных войск, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Иран и Россия должны выполнять свои обязательства стран-гарантов перемирия и остановить (нарушения). По этой причине вчера были переданы наши опасения представителям России и Ирана», – передает ТАСС слова Чавушоглу.

Напомним, во вторник МИД Турции вызвал послов России и Ирана из-за сообщений о нарушении границы зоны деэскалации в Идлибе сирийской армией.

Минобороны России в связи с атакой беспилотников на российские военные объекты в Хмеймиме и Тартусе направило письма начальнику генштаба Вооруженных сил Турции генералу Акару Хулуси и руководителю национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану с требованием выполнения Анкарой взятых на себя обязательств по обеспечению соблюдения режима прекращения огня в зоне деэскалации.