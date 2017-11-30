МИД Турции вызвал посла России

МИД Турции вызвал послов России и Ирана из-за сообщений о нарушении границы зоны деэскалации в Идлибе сирийской армией, пишет газета Daily Sabah.

Издание отмечает, что Анкара попросит дипломатов призвать сирийские власти прекратить нарушения границ, передает РИА «Новости».

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что сирийские правительственные войска под предлогом борьбы с террористами ведут атаки на умеренную оппозицию в Идлибе.

Напомним, в воскресенье сирийская армия вместе с союзными силами освободила от террористов группировки «Джебхат ан-Нусра» стратегически важное поселение Синджар на юго-востоке провинции Идлиб. В тот же день в городе Идлибе прогремели четыре взрыва, жертвами которых стали по меньшей мере 30 человек, еще 70 пострадали.