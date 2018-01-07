В сирийском Идлибе произошло сразу четыре теракта

Жертвами четырех взрывов, произошедших в воскресенье в сирийском городе Идлиб, стали по меньшей мере 30 человек, еще 70 пострадали.

Все четыре взрыва прогремели в центре города, передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.

По данным ливанского телеканала Al Mayadin, террористы подорвали заминированный автомобиль на улице Салясин в Идлибе. В результате более 30 человек погибли или пострадали, передает РИА «Новости».

По словам очевидцев, начиненная несколькими тоннами взрывчатки машина была припаркована рядом с супермаркетом «Аль-Мири».

Еще один заминированный автомобиль террористы подорвали близ штаба одной из радикальных группировок, орудующих в провинции Идлиб. В результате второго теракта, по предварительным данным, погибли не менее 20 человек.

Напомним, в воскресенье сирийская армия вместе с союзными силами освободила от террористов группировки «Джебхат ан-Нусра» стратегически важное поселение Синджар на юго-востоке провинции Идлиб.