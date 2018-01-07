Сирийские войска освободили важное поселение в Идлибе

Сирийская армия вместе с союзными силами освободила от террористов группировки «Джебхат ан-Нусра» стратегически важное поселение Синджар на юго-востоке провинции Идлиб, сообщил источник.

По его словам, это стратегически важное поселение, так как там находился один из главных оплотов «Джебхат ан-Нусра». Кроме Синджара, террористам удалось выбить из четырех деревень, расположенных рядом, передает РИА «Новости».

Расположено поселение в 15 километрах от военной авиабазы Абу-Духур.

Глава МИД Сергей Лавров в конце декабря заявил, что главной антитеррористической задачей в Сирии является разгром боевиков «Джебхат ан-Нусры».