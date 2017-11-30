Лавров назвал главную антитеррористическую задачу в Сирии

Главной антитеррористической задачей в Сирии стал разгром боевиков террористической группировки «Джебхат-ан-Нусра», по данным Москвы, боевики получают помощь извне, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с лидером блока сирийской оппозиции «Завтра Сирии» Ахмадом Джерба.

«Сейчас, конечно, главной антитеррористической задачей является разгром также «Джебхат-ан-Нусры», – заявил Лавров, передает РИА «Новости».

По его словам, сирийская армия вместе со своими союзниками при поддержке России «теснит нусровцев».

«Но они пока еще сопротивляются, в том числе, по нашим данным, за счёт получения помощи извне. Но, как сказал наш президент, в случае рецидивов террористической активности мы будем активнейшими образом с помощью наших ВКС поддерживать действия сирийской армии. С этой целью было принято решение, оно опирается на межправсоглашение с Дамаском, о пунктах постоянного базирования российских вооружённых сил в Тартусе и Хмеймиме», – добавил министр.

Лавров также заявил, что боевикам «Исламского государства*» в Сирии нанесен решающий удар, ясно, что основная борьба уже позади.

«Мы наблюдаем позитивные перемены в Сирии. Нанесен решающий удар по ИГ*. И хотя отдельные бежавшие с поля боя боевики пытаются либо перегруппироваться в Сирии, либо бежать за границу, но ясно, что основная борьба уже позади», – сказал Лавров.

Напомним, 11 декабря Путин приказал выводить российскую группировку войск из Сирии, где останутся два пункта базирования российских военных – в Тартусе и Хмеймиме. В минувшую среду Путин внес в Госдуму проект ратификации соглашения между Россией и Сирией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения флота в районе порта Тартус. Профильный комитет нижней палаты рекомендовал ратифицировать соглашение.