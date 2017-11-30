Войска Сирии вернули контроль над авиабазой в Идлибе

Армия Сирии вернула контроль над авиабазой Абу-Духур в провинции Идлиб, сообщил источник.

Источник РИА «Новости» сообщил, что правительственные войска заняли фортификационные сооружения с восточной стороны аэродрома, после чего вошли на территорию самой базы.

Сирийские войска вели за базу ожесточенные бои с террористической организацией «Джебхат ан-Нусра» и союзными ей группировками. Источник сообщил, что было ликвидировано большое количество террористов, уничтожено много техники боевиков, после чего «оставшиеся в живых террористы бежали под ударами авиации и артиллерии».

Гарнизон базы около трех лет держал оборону. В 2015 году боевики смогли прорваться на аэродром. В результате все защитники базы, включая ее начальника генерала Ихсана аз-Захури, были убиты.

Сейчас, после освобождения Абу-Духур, сирийские войска находятся менее чем в 40 км от города Идлиб – главного оплота «Джебхат ан-Нусры».

7 января сирийская армия освободила от террористов группировки «Джебхат ан-Нусра» стратегически важное поселение Синджар на юго-востоке провинции Идлиб.

В тот же день в Идлибе произошло сразу четыре теракта.