Генштаб Турции отчитался о ходе операции в Африне

В ходе операции в сирийском Африне ВС Турции уничтожили 153 цели курдских вооруженных формирований, сообщает турецкий генштаб.

«Продолжаются атаки на заранее намеченные цели и их уничтожение при поддержке сухопутных войск. На данный момент поражены 153 цели, принадлежащие террористам, в том числе убежища, склады с оружием», - передает РИА «Новости» сообщение генштаба.

Отмечается, что операция продолжается по намеченному ранее плану.

HaberTurk сообщает, что вооруженные силы Турции в воскресенье продвинулись в Сирии на 3,5 километра, очистив заминированный район в Африне, передает ТАСС.

Этому предшествовали авиа- и артудары ВС Турции по позициям курдов из отрядов «Сил народной самообороны» (СНС) и партии «Демократический союз» в Африне.

Ранее сообщалось, что турецкие танки вошли в Африн.

Накануне генштаб Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. ВВС Турции разбомбили аэродром Минниг в Африне, через который США поставляли оружие курдам. Российские военные передислоцированы из Африна.