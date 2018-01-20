ВВС Турции разбомбили аэродром, через который США поставляли оружие курдам

Турецкая авиация нанесла удары по аэродрому Минниг в сирийском Африне, который Соединенные Штаты использовали для поставки оружия курдским вооруженным формированиям, сообщили турецкие военные источники.

Аэродром был среди 113 целей, намеченных для атаки в ходе операции «Оливковая ветвь», передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкое издание Hurriyet.

По данным генштаба Турции, в результате авианалета были поражены 108 целей. Военные также уточнили, что после успешного выполнения задания более 70 турецких самолетов, наносивших удары по объектам курдских вооруженных формирований в сирийском Африне, вернулись на свои базы.

Тем временем глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара продолжит информировать Москву и другие заинтересованные стороны о ходе операции в сирийском Африне, добавив, что важно сохранить территориальную целостность Сирии.

«Что касается реакции в регионе, то Сирия, понятно, будет выступать против. (...) Удары нацелены только на террористов», – сказал Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

В субботу генштаб Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне.

В Москве с озабоченностью восприняли информацию об этом и призвали противостоящие стороны «проявить взаимную сдержанность». В Минобороны заявили, что развитию кризиса способствовали «провокационные шаги США, направленные на обособление районов с преимущественно курдским населением».

Комментируя ситуацию, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что в условиях начатой Анкарой операции военный конфликт между Турцией и Сирией становится практически неизбежным.