Турецкие танки вошли в Африн

В воскресенье турецкие танки вошли в сирийский Африн и оказывают поддержку наступлению «Сирийской свободной армии» на курдов, сообщили СМИ со ссылкой на военный источник.

Телеканал NTV отмечает, что танки не сталкиваются с серьезным сопротивлением со стороны курдов, передает РИА «Новости».

Между тем газета Milliyet сообщила, что в ночь с субботы на воскресенье продолжилась переброска турецких военнослужащих и военной техники к границе с Сирией в районе Африна, где в субботу была начата операция ВС Турции «Оливковая ветвь».

Издание отмечает, что в течение ночи в турецкую провинцию Хатай, приграничную с Сирией, прибыли солдаты на автобусах и танки. Сюда же направлены спецназовцы из подразделений турецких провинций Болу и Кайсери, передает ТАСС.

Анатолийское агентство сообщает о том, что оппозиционная сирийскому правительству «Сирийская свободная армия» также начала широкомасштабную операцию в районе Африна против курдов.

Накануне генштаб Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. По сообщениям военных источников, ВВС Турции разбомбили аэродром Минниг в Африне, через который США поставляли оружие курдским вооруженным формированиям. 10 человек получили ранения, в том числе двое детей.

Между тем российские военные передислоцированы из Африна из-за начала операции ВС Турции.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, к чему может привести новая военная операция Турции в Сирии.